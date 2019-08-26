Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины

ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Правительство Чехии утвердило три вида программ для привлечения иностранных работников на предприятия и в сельское хозяйство республики, а также установило квоты по приему для отдельных стран, крупнейшая из них, 40 тысяч человек в год, предназначена для граждан Украины, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"Новые виды программ по приему иностранных работников установлены для ведущего и научного персонала, для высококвалифицированных работников и для квалифицированных работников. Первые два вида предусматривают участие всех зарубежных посольств республики, третий вид – лишь избранных диппредставительств", - говорится в сообщении.

Работодателей в Чехии интересует, в первую очередь, рабочая сила из Украины в силу языковой и культурной близости граждан обеих стран. Согласно решению правительства, ежегодно в республике теперь может быть принято на работу 40 тысяч украинцев вместо нынешних 19,6 тысячи. Из Сербии и Черногории могут быть приняты 2 тысячи человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии – по 1 тысяче, из Индии – 600 человек, из Казахстана – 300 человек.