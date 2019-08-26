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РИА Новости

Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины

23:10 26.08.2019 (обновлено: 23:25 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВиды Праги с горы Метроном
Виды Праги с горы Метроном
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Виды Праги с горы Метроном. Архивное фото
ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Правительство Чехии утвердило три вида программ для привлечения иностранных работников на предприятия и в сельское хозяйство республики, а также установило квоты по приему для отдельных стран, крупнейшая из них, 40 тысяч человек в год, предназначена для граждан Украины, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.
"Новые виды программ по приему иностранных работников установлены для ведущего и научного персонала, для высококвалифицированных работников и для квалифицированных работников. Первые два вида предусматривают участие всех зарубежных посольств республики, третий вид – лишь избранных диппредставительств", - говорится в сообщении.
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Работодателей в Чехии интересует, в первую очередь, рабочая сила из Украины в силу языковой и культурной близости граждан обеих стран. Согласно решению правительства, ежегодно в республике теперь может быть принято на работу 40 тысяч украинцев вместо нынешних 19,6 тысячи. Из Сербии и Черногории могут быть приняты 2 тысячи человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии – по 1 тысяче, из Индии – 600 человек, из Казахстана – 300 человек.
"В 2018 году удалось подобрать работу в 1,1 тысячи чешских фирм для 23 тысяч иностранных граждан", - сообщил в понедельник на совещании послов Чехии в зарубежных странах премьер Андрей Бабиш.
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