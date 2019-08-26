Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Второй взрыв, который был зафиксирован норвежским сейсмологическим центром NORSAR через два часа после инцидента на полигоне под Северодвинском 8 августа, мог произойти на территории Финляндии, говорится в сообщении NORSAR.
Ранее NORSAR сообщил, что сейсмодатчик в Бардюфоссе на севере Норвегии зафиксировал, что через два часа после взрыва на военном полигоне под Северодвинском произошел еще один хлопок, его связали с тем же местом, где произошел первый. Дополнительные данные с других станций в Норвегии и Финляндии подтвердили эту информацию.
"Дальнейший анализ происшествия с дополнительными сейсмологическими данными показал, что источником могли стать работы на шахтах в Финляндии", - говорится в сообщении центра.
Норвежские сейсмологи также отметили, что их станция на Шпицбергене не зафиксировала радиоактивного загрязнения после инцидентов.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия. Архангельский главк МЧС РФ через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.