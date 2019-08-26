Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Второй взрыв, который был зафиксирован норвежским сейсмологическим центром NORSAR через два часа после инцидента на полигоне под Северодвинском 8 августа, мог произойти на территории Финляндии, говорится в сообщении NORSAR.

Ранее NORSAR сообщил, что сейсмодатчик в Бардюфоссе на севере Норвегии зафиксировал, что через два часа после взрыва на военном полигоне под Северодвинском произошел еще один хлопок, его связали с тем же местом, где произошел первый. Дополнительные данные с других станций в Норвегии и Финляндии подтвердили эту информацию.

"Дальнейший анализ происшествия с дополнительными сейсмологическими данными показал, что источником могли стать работы на шахтах в Финляндии", - говорится в сообщении центра.

Норвежские сейсмологи также отметили, что их станция на Шпицбергене не зафиксировала радиоактивного загрязнения после инцидентов.