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РИА Новости

СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве

22:56 26.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к начальнику столичной полиции в связи с нападением на бездомных у фонда Доктора Лизы в центре Москвы, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что люди, одетые в форму казачьих войск, напали на бездомных, пришедших за помощью в благотворительную организацию "Справедливая помощь Доктора Лизы" в Пятницком переулке. Они распылили газ из баллончиков и причинили серьезный вред здоровью не менее чем четырем людям.
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"Совету... стало известно о вопиющем случае нападения неустановленных лиц в военной форме на бездомных в центре Москвы... Совет просит начальника Главного управления МВД России по городу Москве провести проверку по данной информации и сообщить о ее результатах", - говорится в сообщении.
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СПЧМоскваПроисшествия
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