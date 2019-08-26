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РИА Новости

Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном

22:34 26.08.2019
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановГраница Израиля с Ливаном
Граница Израиля с Ливаном
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Граница Израиля с Ливаном. Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильские военные применили световые ракеты на ливанской границе в районе города Шебаа, сообщил РИА Новости замглавы муниципалитета Шебаа Басем Хашем.
"Запустили около получаса назад световые ракеты, из-за которых возникли очаги возгорания в садах на окраине нашего поселения. Возможно, израильская сторона предполагает активные действия со стороны сопротивления, или они предпринимают экстренные меры осторожности", - рассказал Хашем.
По словам представителя местной администрации, ситуация в городе Шебаа, как и во всем южном Ливане, стабильная, однако население насторожено в связи с последней эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном после падения двух израильских БПЛА в южном пригороде Бейрута.
"Люди насторожены и опасаются войны, напуганы. Но вероятность минимальна, все достаточно тихо, и мы к условиям войны привыкли. Все насторожены в эти два дня. Но в данный момент не происходит ничего страшного абсолютно", - добавил Хашем.
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В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.
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Хасан НасруллаСаад ХаририСирияИзраильЛиванВ мире
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