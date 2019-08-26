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РИА Новости

Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло

22:16 26.08.2019
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© REUTERS / POOL NewПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Биаррице
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Биаррице
© REUTERS / POOL New
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Париж готов к Brexit без соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, при этом он подчеркнул, что сделает все, чтобы этого не произошло.
"Я бы хотел, чтобы мы могли прийти к соглашению. Если его не будет, это будет выход без соглашения - что называется "без сделки" или "жесткий Brexit". Выход без соглашения - мы к нему готовы. Это будет сложно, это плохо, это не то, чего бы я хотел", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 по итогам саммита G7.
Вместе с тем он подчеркнул, что "сделает все, чтобы этого ("жесткого" Brexit) не произошло".
Макрон также отметил, что тема Brexit не обсуждалась на саммите G7 в Биаррице.
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Так называемый "жесткий" Brexit, или Brexit без сделки, предполагает, что с момента отделения страны от ЕС к ней перестанет применяться все регулирование Евросоюза. Однако в ЕС существует, к примеру, общий бюджет, планирование которого осуществляется на основе семилетних финансовых планов. Основную часть бюджета ЕС составляют взносы государств союза.
Новый британский премьер Борис Джонсон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз регулярно высказывается против внесения изменений в документ.
Кроме того, накануне Джонсон заявил, что в случае выхода государства из ЕС без соглашения Евросоюз не получит "и никаких юридических обязательств" от страны в размере 39 миллиардов фунтов.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЭммануэль МакронG7ЕвросоюзВеликобританияПарижВ мире
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