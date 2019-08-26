В Москве пройде персональная выставка Йоко Оно

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Персональную выставку авангардной художницы Йоко Оно и масштабную экспозицию, посвященную памяти режиссера Дмитрия Брусникина, откроют в новом сезоне в Московском музее современного искусства (ММОМА), сообщили в пресс-службе учреждения.

"Персональная выставка Йоко Оно раскроет основные элементы художественных практик художницы и расскажет, как она отвечала на вопросы о смысле искусства и его политической и социальной ангажированности. Выставка пройдет с 15 октября по 24 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Образовательном центре ММОМА с 22 октября по 17 ноября пройдет выставка, посвященная режиссеру театра и кино Дмитрию Брусникину.

"Экспозиция, развернутая на всех этажах Образовательного центра, позволит побывать в мире Брусникина и воссоздаст образ героя выставки, в котором соединяются детали его биографии, мечты и проекты. На выставке будут представлены свидетельства близких, друзей и коллег режиссера, материалы из личного архива Марины Брусникиной. Выставку будет сопровождать насыщенная параллельная программа", - отметили в музее.

Кроме того, в новом сезоне все желающие смогут посетить третий выставочный проект Лики Церетели, охватывающий материальную среду, предметы, вещи и пойманные "ландшафты" впечатлений, первую персональную выставку испанского художника Хуана Геновеса, где будет представлено около 90 работ, в которых Геновес исследует тему толпы на разных этапах своей карьеры, а также выставку номинантов премии Кандинского.

Московский музей современного искусства также покажет две персональные выставки молодых российских художниц Анастасии Потемкиной и Дарьи Ириничевой, выставку "Нематериальный труд" Ильмиры Болотян и проект Владислава Кручинского.