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РИА Новости

Ставропольские власти прокомментировали смерть женщины во время родов

21:40 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПодготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Выводы о действиях ставропольских медиков, в чью смену в больнице умерла роженица, пока делать рано, нужно дождаться результатов экспертизы, сообщает управление по информполитике правительства региона.
Ранее СМИ сообщили, что в селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов из-за большой потери крови. Родственники погибшей, по информации СМИ, считают, что виновниками инцидента стали медики. Родственники полагают, что девушке ввели двойную дозу промедола, а потом оставили одну в реанимации. При этом один из медиков, по их словам, вовсе уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.
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9 августа, 19:26РИА Новости
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В региональном минздраве ранее сообщали, что женщина в период беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья, а медики сделали все возможное, чтобы ее спасти, в том числе вызвали специалистов из краевого перинатального центра. Ребенок остался жив.
"В настоящее время рано комментировать как действия врачей, так и объем оказанной ими медицинской помощи. Сотрудники Андроповской районной больницы оказались в нестандартной ситуации. Пациентка, будучи жительницей соседнего региона, наблюдалась в Северской районной больнице Краснодарского края. В село Курсавку она приехала на 40-й неделе беременности. В Андроповскую районную больницу женщина поступила в предродовом состоянии и единственная информация о течении беременности, которой располагали врачи, была известна только со слов самой пациентки", - сказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова, слова которой приводятся в сообщении.
Теперь ответы на большую часть вопросов случившегося даст патолого-гистологическое исследование, на подобную экспертизу необходимо в среднем от двух до трех недель, отмечено в сообщении. "Ее результаты, а также оценка следственных органов, изучающих данное дело, лягут в основу выводов специальной комиссии ставропольского минздрава", - добавили в управлении.
Отделение реанимации новорожденных
19 июля, 08:00Специальный репортаж
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