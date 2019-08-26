Ставропольские власти прокомментировали смерть женщины во время родов

ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Выводы о действиях ставропольских медиков, в чью смену в больнице умерла роженица, пока делать рано, нужно дождаться результатов экспертизы, сообщает управление по информполитике правительства региона.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов из-за большой потери крови. Родственники погибшей, по информации СМИ, считают, что виновниками инцидента стали медики. Родственники полагают, что девушке ввели двойную дозу промедола, а потом оставили одну в реанимации. При этом один из медиков, по их словам, вовсе уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.

В региональном минздраве ранее сообщали, что женщина в период беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья, а медики сделали все возможное, чтобы ее спасти, в том числе вызвали специалистов из краевого перинатального центра. Ребенок остался жив.

"В настоящее время рано комментировать как действия врачей, так и объем оказанной ими медицинской помощи. Сотрудники Андроповской районной больницы оказались в нестандартной ситуации. Пациентка, будучи жительницей соседнего региона, наблюдалась в Северской районной больнице Краснодарского края. В село Курсавку она приехала на 40-й неделе беременности. В Андроповскую районную больницу женщина поступила в предродовом состоянии и единственная информация о течении беременности, которой располагали врачи, была известна только со слов самой пациентки", - сказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова, слова которой приводятся в сообщении.