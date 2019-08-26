Пожар в женском монастыре в центре Москвы потушили

Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли одного из зданий Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. 26 августа 2019

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупный пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, при замерах проб содержание вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.

Рождественский женский монастырь - один из самых древних в Москве. Он был основан в 1386 году на возвышенном левом берегу реки Неглинной.