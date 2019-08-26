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РИА Новости
Воронежская область

Воронежский фестиваль "Город – Сад" посвятят Году театра в России

21:29 26.08.2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Вид на Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Девятый воронежский международный фестиваль "Город - Сад", который пройдет с 5 по 8 сентября, будет посвящен Году театра, 85-летию области и 120-летию со дня рождения писателя Андрея Платонова, сообщает в понедельник облправительство.
Воронежский международный фестиваль садов и цветов "Город – Сад" пройдет с 5 по 8 сентября на территории Центрального парка в девятый раз. Подготовка и проведение мероприятия стала одной из главных тем прошедшего 26 августа еженедельного оперативного совещания, которое провел исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов.
"В этом году международный фестиваль будет приурочен к Году театра, объявленному президентом Российской Федерации. Кроме того, для создания выставочных экспозиций участникам предложены дополнительные темы, которые связаны со знаковыми событиями региона – 85 лет со дня образования Воронежской области и 120 лет со дня рождения писателя Андрея Платонова", - говорится в сообщении.
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На территории принимающего фестиваль парка будут организованы конкурсные сады, флористические экспозиции, арт-объекты, в том числе площадки "Сено-солома" и "Этнохутор", площадка агропромышленного комплекса и эко-продукции, зона торговли, фудкорт.
Среди участников фестиваля будет проведен конкурс на соискание премии правительства области за достижения в "зеленой индустрии", пройдут тематические мастер-классы, презентации, конкурсы, творческие встречи. Почетными иностранными гостями фестиваля станут представители Великобритании, Италии, Новой Зеландии, Швеции и Китая.
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Воронежская областьАндрей ПлатоновВоронежРоссия
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