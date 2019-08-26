Воронежский фестиваль "Город – Сад" посвятят Году театра в России

ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Девятый воронежский международный фестиваль "Город - Сад", который пройдет с 5 по 8 сентября, будет посвящен Году театра, 85-летию области и 120-летию со дня рождения писателя Андрея Платонова, сообщает в понедельник облправительство.

Воронежский международный фестиваль садов и цветов "Город – Сад" пройдет с 5 по 8 сентября на территории Центрального парка в девятый раз. Подготовка и проведение мероприятия стала одной из главных тем прошедшего 26 августа еженедельного оперативного совещания, которое провел исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов.

"В этом году международный фестиваль будет приурочен к Году театра, объявленному президентом Российской Федерации. Кроме того, для создания выставочных экспозиций участникам предложены дополнительные темы, которые связаны со знаковыми событиями региона – 85 лет со дня образования Воронежской области и 120 лет со дня рождения писателя Андрея Платонова", - говорится в сообщении.

На территории принимающего фестиваль парка будут организованы конкурсные сады, флористические экспозиции, арт-объекты, в том числе площадки "Сено-солома" и "Этнохутор", площадка агропромышленного комплекса и эко-продукции, зона торговли, фудкорт.