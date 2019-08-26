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РИА Новости

В Анапе уволили несколько полицейских из-за принуждения девушки к сексу

21:27 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Череда увольнений сотрудников анапской полиции последовала после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ППС по обвинению в понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю немедленно назначено проведение служебной проверки, а также принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник Отдела МВД России по городу Анапе", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. По данным паблика, пострадавшая - волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.
Вечером понедельника СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе.
Машина полиции
22 августа, 18:08РИА Новости
На Урале одного из полицейских арестовали по делу об изнасиловании девушки
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