Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T22:46Z
https://ria.ru/20190826/1557931456.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/59/1557375960_0:148:2983:1825_1036x0_80_0_0_2192b5fd0a7f1dfcff76060601f5ba6a.jpg
РИА Новости

Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском

21:26 26.08.2019 (обновлено: 22:46 26.08.2019)
11405
© REUTERS / Sergei YakovlevВывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
© REUTERS / Sergei Yakovlev
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области. Архивное фото
ВЕНА, 26 авг - РИА Новости. Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
16 августа, 16:00РИА Новости
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Он напомнил, что в документе говорится о праве государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю.
Он отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в затронутом регионе в связи с инцидентом нет. "По данным МЧС по Архангельской области, радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне", - заявил Карпов.
Он добавил, что "ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет".
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным Росатома, погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.
Архангельский главк МЧС через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.
Вид на Северодвинск
16 августа, 19:40РИА Новости
В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске
936314724
Обсудить 7
ОДВЗЯИВенаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ни кто не расскажет правду и не надейтесь ! Совсекретную информацию даже самый отважный человек побоится раскрывать !
26 августа, 22:07
Мурзик Мурзик
15002010
Рекомендуем
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
РИА
Новости
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Обслуживание клиентов отделения ЮниКредит Банка в Москве
МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы
Лента
новостей
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
Ситуация в Донбассе
Украинские силовики применили зажигательные боеприпасы в Донбассе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
Олеся Сацункевич
Российская тревел-блогерша разбилась насмерть на Бали
Хирурги проводят операцию
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Анапе уволили несколько полицейских из-за принуждения девушки к сексу
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей перед началом саммита G7 в Биаррице
Занавеска или костюм клоуна? В Сети высмеяли платье Меланьи Трамп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния