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РИА Новости

Украинские силовики применили зажигательные боеприпасы в Донбассе

21:07 26.08.2019 (обновлено: 21:24 26.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики с применением зажигательных боеприпасов, заявили в Народной милиции ДНР.
"В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и сельскохозяйственных угодий", — сказал представитель ведомства.
По его словам, сотрудники МЧС не могут подъехать к месту возгорания из-за продолжающегося обстрела.
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"Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, добиться от украинской стороны прекращения огня и принять все доступные меры для предотвращения повторения подобного в будущем", — добавили в Народной милиции.
Коминтерново — село на юге ДНР. Находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий здесь проживали около 800 человек. По данным на 2016 год, в селе оставались не более 200 человек.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по контролю за обстрелами. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
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