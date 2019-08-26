Украинские силовики применили зажигательные боеприпасы в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики с применением зажигательных боеприпасов, заявили в Народной милиции ДНР.

"В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и сельскохозяйственных угодий", — сказал представитель ведомства.

По его словам, сотрудники МЧС не могут подъехать к месту возгорания из-за продолжающегося обстрела.

"Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, добиться от украинской стороны прекращения огня и принять все доступные меры для предотвращения повторения подобного в будущем", — добавили в Народной милиции.

Коминтерново — село на юге ДНР. Находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий здесь проживали около 800 человек. По данным на 2016 год, в селе оставались не более 200 человек.