Украинские силовики применили зажигательные боеприпасы в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики с применением зажигательных боеприпасов, заявили в Народной милиции ДНР.
"В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и сельскохозяйственных угодий", — сказал представитель ведомства.
По его словам, сотрудники МЧС не могут подъехать к месту возгорания из-за продолжающегося обстрела.
"Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, добиться от украинской стороны прекращения огня и принять все доступные меры для предотвращения повторения подобного в будущем", — добавили в Народной милиции.
Коминтерново — село на юге ДНР. Находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий здесь проживали около 800 человек. По данным на 2016 год, в селе оставались не более 200 человек.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по контролю за обстрелами. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru