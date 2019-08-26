Нетаньяху призвал к "немедленным действиям" по вопросу Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне израильских бомбардировок по Сирии в субботу призвал мировое сообщество "немедленно действовать" для предотвращения атаки Ирана.
Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах. Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи опроверг утверждения израильских военных об авиаударах по иранским объектам, назвав их ложными. Он добавил, что действия США и Израиля в Сирии и Ираке противоречат международному праву.
"Израиль продолжит защищать свою безопасность любым необходимым путем. Я призываю международное сообщество немедленно действовать, чтобы Иран прекратил эти атаки", - заявил Нетаньяху.
В понедельник состоялось заседание кабинета безопасности, в ходе которого обсуждалась напряженность на северных границах Израиля, а также последние обстрелы из сектора Газа. Информация о том, какие решения были приняты в ходе заседания, не поступала.