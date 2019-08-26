Нетаньяху призвал к "немедленным действиям" по вопросу Ирана

Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах. Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи опроверг утверждения израильских военных об авиаударах по иранским объектам, назвав их ложными. Он добавил, что действия США и Израиля в Сирии и Ираке противоречат международному праву.