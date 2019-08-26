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РИА Новости

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

20:49 26.08.2019 (обновлено: 21:58 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее в одном из местных пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.
По данным паблика, пострадавшая - волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.
Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю, после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений полицейских.
"В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник Отдела МВД России по городу Анапе", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
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КраснодарАнапаКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Что несовершеннолетняя делала ночью с парнем на пляже не трудно догадаться.
26 августа, 21:09
Извините я специально
6332232
А вы что завидуете ? Многие ночью на пляже отдыхают , но это не причина полицаям насильничать .
26 августа, 21:32
Губернатор о.Борнео
3513203
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