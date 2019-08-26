Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Ранее в одном из местных пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.

По данным паблика, пострадавшая - волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.

Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю, после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений полицейских.