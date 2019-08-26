Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее в одном из местных пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.
По данным паблика, пострадавшая - волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.
Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю, после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений полицейских.
"В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник Отдела МВД России по городу Анапе", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.