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РИА Новости

"Семерка" теряет монополию в определении мировой политики, считает эксперт

20:42 26.08.2019
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© REUTERS / Ian Langsdon/Pool Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Ian Langsdon/Pool
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саммит "Большой семерки" показал, что страны объединения теряют монополию в формировании глобальной повестки дня, обсуждение вопросов глобальной безопасности невозможно без России и Китая, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Саммит "Большой семерки" начался в Биаррице в минувшую субботу и завершается в понедельник. Итоговое заявление участников саммита умещается на одном листе и затрагивает торговые вопросы, иранскую атомную программу, а также ситуацию на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге. Страны "Семерки" также намерены направить срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии.
"Семерка" подтвердила свою роль как сообщества развитых государств, которые находятся под зонтиком безопасности США, которые являются сторонниками так называемого либерального мирового порядка и которые находятся друг с другом в союзных отношениях или в глубоких партнерских отношениях. Нужно также понимать, что пока это страны-лидеры в экономическом и технологическом плане и считают себя лидерами демократического мира", - заявил Тимофеев РИА Новости, комментируя итоги завершившего во Франции саммита.
По его словам, "есть ряд изменений".
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
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Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе
"Раньше все-таки идеология встреч "Семерки" была проникнута духом неизбежности либерального мирового порядка, была уверенность в том, что это единственно возможный порядок и другого просто не дано, то есть дистанция между "Семеркой" и остальными странами была достаточно большой. Сегодня это далеко не очевидно. Да, "Семерка" остается важным ядром мировой экономики, но существует сегодня в другом мире в сравнении с тем, что существовал пять и тем более десять лет назад – это более многополярный, полицентричный мир, где есть Китай, есть Россия. Есть большие вопросы к будущему того, что называется либеральный мировой порядок", - пояснил эксперт.
По его словам, сегодня у G7 "возник оборонительный дух". "Если раньше у "Семерки" была безусловная инициатива в определении глобальной политики – и в экономике, и в безопасности - то сейчас большой вопрос, так ли это. Нельзя сказать, что они вообще не влияют на глобальную повестку. Это серьезные страны. Но они не являются монополистами в определении глобальной повестки. Определить ее силами "Семерки" уже не получится. Серьезные вопросы безопасности обсуждать без России и Китая нельзя", - отметил собеседник агентства.
Церемония фотографирования участников и гостей саммита Большой семерки в Биаррице, Франция
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Вопрос возвращения России в данном контексте "симптоматичен" - без участия России сложно обсуждать вопросы безопасности, без Китая сложно обсуждать экономические вопросы, продолжил Тимофеев. "В сухом остатке: мир меняется, "Семерка" остается, это поднимает серьезные вопросы по поводу способности "Семерки" к этим изменениям адаптироваться", - подытожил эксперт, отметив, что G7 остается неформальным клубом, который "не нужно это абсолютизировать".
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
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