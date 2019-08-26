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РИА Новости

Лидеры G7 выступили за глубокую реформу ВТО

20:41 26.08.2019
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© REUTERS / Andrew Parsons/PooЦеремония фотографирования участников и гостей саммита "Большой семерки" в Биаррице, Франция
Церемония фотографирования участников и гостей саммита Большой семерки в Биаррице, Франция
© REUTERS / Andrew Parsons/Poo
БИАРРИЦ, 26 авг – РИА Новости. Лидеры стран G7 в совместном заявлении по итогам саммита в Биаррице высказали приверженность реформе ВТО и заявили о необходимости прийти к соглашению в 2020 году для модернизации международной системы налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"G7 привержены открытой и справедливой мировой торговле и стабильной мировой экономике. G7 просит министров финансов следить за ситуацией в мировой экономики. Для этого G7 хочет глубокого изменения ВТО, чтобы она была более эффективной в защите интеллектуальной собственности, чтобы быстрее регулировать разногласия и искоренить нечестные практики", - говорится в совместном заявлении руководителей стран G7, которое было распространено пресс-службой Елисейского дворца.
"G7 обязуется найти соглашение в 2020 году, чтобы облегчить регламентные барьеры и модернизировать международное налогообложение в рамках ОЭСР", - отмечается в документе.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Вчера, 18:38РИА Новости
Трамп недоволен ходом реформирования ВТО
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