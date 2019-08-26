Лидеры G7 выступили за глубокую реформу ВТО

"G7 привержены открытой и справедливой мировой торговле и стабильной мировой экономике. G7 просит министров финансов следить за ситуацией в мировой экономики. Для этого G7 хочет глубокого изменения ВТО, чтобы она была более эффективной в защите интеллектуальной собственности, чтобы быстрее регулировать разногласия и искоренить нечестные практики", - говорится в совместном заявлении руководителей стран G7, которое было распространено пресс-службой Елисейского дворца.