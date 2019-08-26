Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T20:37Z
https://ria.ru/20190826/1557929866.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155791/75/1557917552_0:173:3017:1870_1036x0_80_0_0_8cce88ec290ae1add0a7d6630eaf5105.jpg
РИА Новости

Занавеска или костюм клоуна? В Сети высмеяли платье Меланьи Трамп

20:33 26.08.2019 (обновлено: 20:37 26.08.2019)
6485
© REUTERS / Regis DuvignauПрезидент США Дональд Трамп с супругой Меланьей перед началом саммита G7 в Биаррице
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей перед началом саммита G7 в Биаррице
© REUTERS / Regis Duvignau
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали американскую первую леди Меланью Трамп из-за наряда, в котором она вместе с мужем прибыла на саммит G7 во Францию.
Супруга президента США прилетела в Биарриц в ярко-желтом платье с крупными бело-розовыми цветами.
"С первой леди случилась какая-то беда на борту, и теперь она покидает самолет с гигантским пятном на платье", — написал @MikeSington.
"Желтое платье с кровавыми пятнами. Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости во время подавления демонстраций", — говорится в комментарии @Karmaincorrect.
Первая леди США Меланья ТрампПервая леди США Меланья Трамп на огороде Белого Дома, Вашингтон. 22 сентября 2018
2 августа 2018, 10:21РИА Новости
Горе-садовод: наряд Меланьи Трамп высмеяли в соцсетях
"Это, должно быть, отсылка к "желтым жилетам", — считает @AntiMacron2019.
"Похоже, она сняла занавески и надела их", — предположил @mlfairfield8.
Некоторым пользователям цветы на платье показались похожими на дольки редиса, другим наряд напомнил костюм клоуна из McDonald’s.
"Она украла одежду Рональда Макдональда?" — пошутил @KMark1969.
"Она выглядит так, словно в нее выстрелили мячиком для пейнтбола", — высказалась @ashderhun3.
Меланья Трамп нередко подвергается критике со стороны интернет-пользователей из-за своего внешнего вида. Так, ее платье для выступления в постоянном представительстве США при ООН сравнили с парашютом. В Сети негативно отнеслись и к костюму "рабовладельца", который первая леди выбрала для турне по Африке. Белый наряд с круглым широким шлемом показался подписчикам похожим на одежду колонизаторов, которая воспринимается в африканских странах как символ доминирования.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья после возвращения из Ирака в Вашингтон
29 декабря 2018, 02:03РИА Новости
В Сети Меланью Трамп сравнили с эльфом из-за "невидимых" штанов
96145441
Обсудить 3
Меланья ТрампG7ФранцияСШАВ мире
Рекомендуем
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
РИА
Новости
Олеся Сацункевич
Российская тревел-блогерша разбилась насмерть на Бали
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Обслуживание клиентов отделения ЮниКредит Банка в Москве
МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы
Ситуация в Донбассе
Украинские силовики применили зажигательные боеприпасы в Донбассе
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
Больница
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
Резидент Comedy Club Роман Попов
Актер из "Полицейского с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов
Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли одного из зданий Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. 26 августа 2019
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния