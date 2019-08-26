Занавеска или костюм клоуна? В Сети высмеяли платье Меланьи Трамп

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали американскую первую леди Меланью Трамп из-за наряда, в котором она вместе с мужем прибыла на саммит G7 во Францию.
Супруга президента США прилетела в Биарриц в ярко-желтом платье с крупными бело-розовыми цветами.
"С первой леди случилась какая-то беда на борту, и теперь она покидает самолет с гигантским пятном на платье", — написал @MikeSington.
"Желтое платье с кровавыми пятнами. Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости во время подавления демонстраций", — говорится в комментарии @Karmaincorrect.
2 августа 2018, 10:21РИА НовостиГоре-садовод: наряд Меланьи Трамп высмеяли в соцсетях
"Это, должно быть, отсылка к "желтым жилетам", — считает @AntiMacron2019.
"Похоже, она сняла занавески и надела их", — предположил @mlfairfield8.
Некоторым пользователям цветы на платье показались похожими на дольки редиса, другим наряд напомнил костюм клоуна из McDonald’s.
Great dress sense pic.twitter.com/o4mCYEHKjP— Okkie Tenggala (@okkie48) August 26, 2019
"Она украла одежду Рональда Макдональда?" — пошутил @KMark1969.
"Она выглядит так, словно в нее выстрелили мячиком для пейнтбола", — высказалась @ashderhun3.
Меланья Трамп нередко подвергается критике со стороны интернет-пользователей из-за своего внешнего вида. Так, ее платье для выступления в постоянном представительстве США при ООН сравнили с парашютом. В Сети негативно отнеслись и к костюму "рабовладельца", который первая леди выбрала для турне по Африке. Белый наряд с круглым широким шлемом показался подписчикам похожим на одежду колонизаторов, которая воспринимается в африканских странах как символ доминирования.
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