Занавеска или костюм клоуна? В Сети высмеяли платье Меланьи Трамп

Меланья Трамп нередко подвергается критике со стороны интернет-пользователей из-за своего внешнего вида. Так, ее платье для выступления в постоянном представительстве США при ООН сравнили с парашютом. В Сети негативно отнеслись и к костюму "рабовладельца", который первая леди выбрала для турне по Африке. Белый наряд с круглым широким шлемом показался подписчикам похожим на одежду колонизаторов, которая воспринимается в африканских странах как символ доминирования.