Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости

ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Пензенская область занимает третье место в России и второе место в Приволжском федеральном округе по снижению неформальной занятости, заявил в понедельник губернатор Иван Белозерцев.

"На протяжении последних лет мы ведем постоянную работу по снижению неформальной занятости, в первую очередь, в секторе малого и среднего бизнеса. Добились неплохих результатов, по данному направлению Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе и третье место в РФ", - цитирует Белозерцева пресс-служба областного правительства.

Глава региона в понедельник на круглом столе на тему легализации занятости и защиты трудовых прав работников, в том числе в сфере оплаты труда, призвал подчиненных, глав муниципалитетов и контролирующих органов не останавливаться на достигнутом уровне, продолжать работу в этом направлении.

"Процент заключенных трудовых договоров на территории региона вырос с 34% в 2015 году до 120% в 2018-м. С начала текущего года уже более 14 тысяч граждан, работавших неофициально, заключили трудовые договоры, это 73% от установленного для Пензенской области контрольного показателя… Наша цель - максимально вывести бизнес и производство из "тени", создать комфортные условия для прозрачной, легальной, успешной деятельности", - отметил он.

Губернатор предложил в муниципалитетах области активизировать работу телефонов доверия на постоянной основе. "Мы должны на деле обеспечивать социальную защиту наших граждан. Надо, чтобы телефоны доверия были действующими, а не формальными. Их предназначение - способствовать снижению нелегальной трудовой занятости в интересах, прежде всего, наемных работников", - пояснил он.