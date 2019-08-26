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РИА Новости
Пензенская область

Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости

20:30 26.08.2019
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© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
Пенза. Архивное фото
ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Пензенская область занимает третье место в России и второе место в Приволжском федеральном округе по снижению неформальной занятости, заявил в понедельник губернатор Иван Белозерцев.
"На протяжении последних лет мы ведем постоянную работу по снижению неформальной занятости, в первую очередь, в секторе малого и среднего бизнеса. Добились неплохих результатов, по данному направлению Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе и третье место в РФ", - цитирует Белозерцева пресс-служба областного правительства.
Глава региона в понедельник на круглом столе на тему легализации занятости и защиты трудовых прав работников, в том числе в сфере оплаты труда, призвал подчиненных, глав муниципалитетов и контролирующих органов не останавливаться на достигнутом уровне, продолжать работу в этом направлении.
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"Процент заключенных трудовых договоров на территории региона вырос с 34% в 2015 году до 120% в 2018-м. С начала текущего года уже более 14 тысяч граждан, работавших неофициально, заключили трудовые договоры, это 73% от установленного для Пензенской области контрольного показателя… Наша цель - максимально вывести бизнес и производство из "тени", создать комфортные условия для прозрачной, легальной, успешной деятельности", - отметил он.
Губернатор предложил в муниципалитетах области активизировать работу телефонов доверия на постоянной основе. "Мы должны на деле обеспечивать социальную защиту наших граждан. Надо, чтобы телефоны доверия были действующими, а не формальными. Их предназначение - способствовать снижению нелегальной трудовой занятости в интересах, прежде всего, наемных работников", - пояснил он.
Также Белозерцев призвал чиновников активнее работать в соцсетях как по разъяснению прав граждан в сфере трудовых отношений, так и с целью получения информации о случаях нелегального трудоустройства.
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