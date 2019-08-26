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РИА Новости

Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова

20:25 26.08.2019 (обновлено: 21:47 26.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, так как обеспечительная мера была наложена ошибочно, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.
"Суд при поддержке следователя отменил постановление об аресте 121 миллиона евро на счетах одной из фирм. Следователь в ходе суда заявил, что деньги были арестованы ошибочно, на самом деле фирма не имела отношения к Абызову", - сказал адвокат.
Ещё два материла о наложении ареста на имущество Абызова суд отправил на новое рассмотрение.
"Также Мосгорсуд сегодня удовлетворил две наших жалобы и направил на повторное рассмотрение в Басманный суд Москвы материалы следствия об аресте имущества и акций Абызова", - отметил Дрозда.
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Кроме того, как рассказал адвокат, в середине августа по инициативе следствия был снят арест со счета Абызова, на котором, как считалось, находится 1 миллион 600 тысяч рублей, но на самом деле он был пуст.
Всё имущество и счета физических лиц и компаний, арестованных в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Оно было арестовано в 2019 году в рамках двенадцати заседаний в нескольких столичных судах. Сам Абызов считает, что арест такого количества средств можно расценить как оказание давления.
До этого Басманный суд не стал продлевать обеспечительные меры в отношении счетов сына Абызова и нескольких российских компаний, на которых находится почти 1 миллиард рублей. Суд счел арест этих счетов несоразмерным причиненному действиями Абызова ущербу.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
23 июля, 18:44РИА Новости
Экс-министр Абызов пожаловался на давление со стороны следствия
Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору "Региональных электрических сетей" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.
Здание Минюста РФ
11 июля, 19:51Сказано в эфире
Слышали новость? Минюст предлагает забрать у чиновников деньгиКак наказывать коррупционеров, чтобы побороть взяточничество? Что Минюст решил делать с незадекларированными доходами чиновников? Почему половине бизнесменов грозит ухудшение условий работы в России? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?"
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет РФМихаил АбызовРоссияПроисшествия
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