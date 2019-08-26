Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, так как обеспечительная мера была наложена ошибочно, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.

"Суд при поддержке следователя отменил постановление об аресте 121 миллиона евро на счетах одной из фирм. Следователь в ходе суда заявил, что деньги были арестованы ошибочно, на самом деле фирма не имела отношения к Абызову", - сказал адвокат.

Ещё два материла о наложении ареста на имущество Абызова суд отправил на новое рассмотрение.

"Также Мосгорсуд сегодня удовлетворил две наших жалобы и направил на повторное рассмотрение в Басманный суд Москвы материалы следствия об аресте имущества и акций Абызова", - отметил Дрозда.

Кроме того, как рассказал адвокат, в середине августа по инициативе следствия был снят арест со счета Абызова, на котором, как считалось, находится 1 миллион 600 тысяч рублей, но на самом деле он был пуст.

Всё имущество и счета физических лиц и компаний, арестованных в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Оно было арестовано в 2019 году в рамках двенадцати заседаний в нескольких столичных судах. Сам Абызов считает, что арест такого количества средств можно расценить как оказание давления.

До этого Басманный суд не стал продлевать обеспечительные меры в отношении счетов сына Абызова и нескольких российских компаний, на которых находится почти 1 миллиард рублей. Суд счел арест этих счетов несоразмерным причиненному действиями Абызова ущербу.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.

Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору "Региональных электрических сетей" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".