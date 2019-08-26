МЭР призвало ЦБ замедлить потребкредитование для стабильного роста ВВП

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минэкономразвития в базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, закладывает предпосылку о замедлении роста потребкредитования в РФ до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года, однако такое снижение возможно только в случае действенных мер ЦБ, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

"В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, закладывается предпосылка о замедлении темпов роста портфеля потребительских кредитов до приблизительно 20% год к году в текущем году и до приблизительно 4% год к году к концу 2020 года", - отметил министр.

По его словам, такая динамика предполагает падение ежемесячных аннуализированных темпов прироста портфеля до уровня ниже 8% уже в текущем году и до уровня около 4% в следующем году. В дальнейшем прогнозируется выход на темпы роста, близкие к темпу роста доходов населения.

"В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий "внезапной остановки" потребительского кредитования, причиной которой станет резкое ухудшение платежеспособности заемщиков при дальнейшем росте долговой нагрузки", - полагает Орешкин.

По оценке Минэкономразвития России, при сохранении текущих темпов роста портфеля, резкий разворот тенденций может произойти в 2021 году. В таком случае отрицательный вклад долговой нагрузки домашних хозяйств в темпы роста потребительских расходов населения достигнет минус 6% год к году.