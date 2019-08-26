Ливан призвал постоянных членов СБ ООН осудить агрессию Израиля

БЕЙРУТ, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири на собрании с пятью послами стран постоянных членов СБ ООН призвал выступить с осуждением в адрес Израиля в связи с нарушением международного права и резолюции 1701 из-за атак в южном пригороде Бейрута и в долине Бекаа.

В связи с атаками израильских беспилотников ливанский премьер провел в понедельник встречу с послами России, США, Китая, временно поверенными Великобритании и Франции.

"Я созвал вас на это собрания в связи с опасным положением из-за открытого нарушения Израилем суверенитета Ливана и резолюции 1701, ударами по городу, не принимая во внимание международное право и жизни мирных граждан … Правительство Ливана считает, в его интересах необходимость избежать эскалацию ситуации в опасном направлении. Но для этого необходимо подтверждение международным сообществом осуждения этого вопиющего нарушения нашего суверенитета и резолюции 1701", - приводит слова премьера ливанское национальное агентство NNA

Харири сообщил присутствующим, что Ливан направит официальную жалобу в СБ ООН в связи со случившимся. "Очень важно, чтобы ваши страны сохранили имеющееся взаимопонимание ради сохранения безопасности и стабильности в Ливане и регионе. Любая эскалация перерастет в цикл насилия в регионе, и никто не сможет предвидеть, насколько далеко он зайдет", - добавил он.

Ранее пресс-служба президента Ливана сообщила о решении руководства страны созвать во вторник вечером экстренное собрание Высшего совета по безопасности для принятия необходимых решений в сложившейся ситуации.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.