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РИА Новости

Гурцкая выступила против отмены школьных линеек

20:15 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВо время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая высказалась против отмены школьных линеек в Москве 2 сентября и назвала это "странным решением".
Ранее СМИ со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента образования и науки Владимира Раздина сообщали, что в целях безопасности школам не рекомендовано проводить линейки 2 сентября.
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"Отмена школьных линеек в Москве в честь Дня знаний - странное решение. Для взрослых и детей начало учебного года всегда ассоциируется с первым звонком и общей линейкой. Так было всегда у многих поколений", - сказала Гурцкая РИА Новости.
Начало учебного года, отметила она, большой праздник, и не столь важно, приходится он на 1 или на 2 сентября. Предложение всем собраться накануне на общегородской праздник член ОП РФ назвала нереализуемым из-за огромного количества школьников.
"Мне кажется, что кто-то искусственно пытается создать точку напряжения на ровном месте между родительской общественностью и городскими властями. И я призываю департамент образования пересмотреть принятое решение", - подытожила Гурцкая.
Первоклассники на торжественной линейке, посвященной Дню знаний
Вчера, 16:43Сказано в эфире
Вот в школу пойдешь… Как не испортить 1 сентября первокласснику?О страхах детей и родителей перед 1 сентября рассказала в интервью радио Sputnik детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.
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Общественная палата РФДиана ГурцкаяМоскваРоссияОбщество
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