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РИА Новости

Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года

20:32 26.08.2019 (обновлено: 23:08 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на уровне 4%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.
"Инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3%, а по итогам года составит 3%", - сказал он.
Орешкин отметил, что в прогнозе по инфляции в 3% в 2020 году заложено смягчение ДКП со стороны ЦБ. Министр добавил, что в следующем году произойдёт некоторое изменение структуры вновь выдаваемых кредитов с потребительских в пользу ипотечных и корпоративных.
"Потребительское кредитование мало связано с базовой ставкой ЦБ, оно больше связано с готовностью банков выдавать такого рода кредиты и, конечно же, наличием спроса. То, что мы видим высокую долю текущего дохода, которую приходится людям, взявшим эти долги, направлять на их погашение, это тот фактор, который будет усиливаться с каждым кварталом и, на самом деле, серьезно снижать возможности, с одной стороны, людей брать такого рода кредиты, с другой стороны, готовность банков, которые будут переоценивать всю эту ситуацию, выдавать такие кредиты", - пояснил он в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Тот темп роста (потребительского кредитования - ред.), который сейчас - есть около 25% в год году, существенно, в несколько раз превышает темп роста номинальных доходов населения, поэтому он неустойчив, он не может держаться постоянно. Вопрос здесь только один - когда такой быстрый темп роста завершится? Центральный банк сейчас реагирует на ситуацию на этом рынке: ужесточает регулирование, очередные меры ужесточения вводятся с 1 октября. Этот фактор, накладывающийся на общую ситуацию, может привести к тому, что темпы роста здесь серьезно замедлятся - мы ожидаем роста порядка 4% по портфелю потребительских кредитов в следующем году", - добавил министр.
По его словам, такое замедление роста потребкредитования поспособствует большой слабости потребительского спроса (по прогнозу Минэкономразвития, оборот ритейла в 2020 году вырастет на 0,6%) и снижению инфляционной динамики.
"Если будет снижаться инфляция, то Центральный банк, о чем он сам говорил, будет снижать уровень процентных ставок, и так как потребительское кредитование не будет реагировать серьезно на уровень базовых ставок, то основной эффект будет реализован в ипотечном и корпоративном кредитовании", - отметил Орешкин.
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81624687
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Власти предсказали падение роста реальных доходов почти до нуля , а ведь цены растут ежемесячно , похоже решили добить народ.
26 августа, 21:49
Губернатор о.Борнео
2200524
А почему в статье ничего не сказано про снижение прогноза роста доходов с 1% до 0,1%? Про это же Орешкин тоже сказал. Причём, полагаю, что это очень оптимистичный прогноз!
26 августа, 20:52
Игорь Егоров
2000315
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