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РИА Новости

Минэкономразвития ожидает снижение уровня бедности до 6,6% в 2024 году

20:30 26.08.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уровень бедности в РФ в 2019 году составит 12,5% и постепенно сократится в 2024 году до 6,6%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Скорректирована вверх оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 12,5% по сравнению с 12%, ожидаемыми в апреле", - сказал Орешкин.
Прогноз министерства предполагает постепенное снижение бедности с 11,7% в 2021 году до 6,6% в 2024 году.
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