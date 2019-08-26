Минэкономразвития ожидает снижение уровня бедности до 6,6% в 2024 году

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уровень бедности в РФ в 2019 году составит 12,5% и постепенно сократится в 2024 году до 6,6%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Скорректирована вверх оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 12,5% по сравнению с 12%, ожидаемыми в апреле", - сказал Орешкин.