Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T21:53Z
https://ria.ru/20190826/1557928898.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150197/80/1501978060_0:536:8688:5423_1036x0_80_0_0_39d9de2d8a19998f2d738762d1d76a59.jpg
РИА Новости

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

20:30 26.08.2019 (обновлено: 21:53 26.08.2019)
726
© Fotolia / Piotr MarcinskiПустой кошелек
Пустой кошелек
© Fotolia / Piotr Marcinski
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на текущий год.
"С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее", - сказал министр.
По словам Орешкина, в 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году он увеличится на 2,3%, в 2023 году - на 2,3%, а в 2024 году - на 2,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
Банкоматы в супермаркете
Вчера, 13:23РИА Новости
Путин обеспокоен низкими темпами роста доходов россиян
"Темп роста портфеля потребительских кредитов, существенно превышающий номинальный темп роста доходов населения, при сохранении высоких процентных ставок обусловил рост долговой нагрузки на население и, соответственно рост, процентных платежей", - отметил глава Минэкономразвития.
По его словам, отрицательный вклад процентных платежей в динамику реальных располагаемых доходов населения составил минус 0,7 процентных пункта в первом полугодии этого года.
Орешкин напомнил, что темп роста задолженности по потребительским кредитам у россиян (кредиты населению за исключением жилищных кредитов. - Прим. ред.) в текущем году находится в диапазоне 22-24% в годовом выражении.
Он добавил, что из-за вступления в силу регуляторных ограничений, которое произойдет 1 октября 2019 года, ожидается существенное снижение темпов роста потребительского кредитования и замедление роста портфеля потребкредитов до уровня ниже 20% в годовом выражении к концу года.
Деньги
29 июля, 17:56РИА Новости
В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
39201424
Обсудить 3
Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Банкомат
Минэкономразвития ожидает снижение уровня бедности до 6,6% в 2024 году
РИА
Новости
Листы с денежными купюрами
Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Здание Минэкономразвития РФ
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8%
Лента
новостей
Обслуживание клиентов отделения ЮниКредит Банка в Москве
МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы
Олеся Сацункевич
Российская тревел-блогерша разбилась насмерть на Бали
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Анапе уволили несколько полицейских из-за принуждения девушки к сексу
Хирурги проводят операцию
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова
Место взрыва в жилом доме в Находке
В Находке прогремел взрыв в жилом доме
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей перед началом саммита G7 в Биаррице
Занавеска или костюм клоуна? В Сети высмеяли платье Меланьи Трамп
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Церемония фотографирования участников и гостей саммита Большой семерки в Биаррице, Франция
Участники G7 не смогли прийти к консенсусу в вопросе приглашения России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния