Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на текущий год.

"С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее", - сказал министр.

По словам Орешкина, в 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году он увеличится на 2,3%, в 2023 году - на 2,3%, а в 2024 году - на 2,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

"Темп роста портфеля потребительских кредитов, существенно превышающий номинальный темп роста доходов населения, при сохранении высоких процентных ставок обусловил рост долговой нагрузки на население и, соответственно рост, процентных платежей", - отметил глава Минэкономразвития.

По его словам, отрицательный вклад процентных платежей в динамику реальных располагаемых доходов населения составил минус 0,7 процентных пункта в первом полугодии этого года.

Орешкин напомнил, что темп роста задолженности по потребительским кредитам у россиян (кредиты населению за исключением жилищных кредитов. - Прим. ред.) в текущем году находится в диапазоне 22-24% в годовом выражении.