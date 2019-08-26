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РИА Новости

МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы

20:30 26.08.2019 (обновлено: 21:09 26.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты "социальной проблемы".
"По данным Банка России, соотношение "платеж/доход" новых заемщиков в сегменте "кредиты наличными" в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. При этом у 15% заемщиков соотношение платеж/доход превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика", — заявил министр, представляя обновленный прогноз на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.
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Орешкин подчеркнул, что удар по реальным располагаемым доходам населения нанесли замедление темпа роста доходов и увеличение объема процентных платежей.
Министр отметил также, что ведомство понизило прогноз роста этих доходов в 2019 году до 0,1%. При этом в 2020 году рост ожидается на уровне полутора процентов, с увеличением до 2,4% в 2024 году.
В последние месяцы среди экономистов продолжается дискуссия о рынке потребкредитования в России. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря, это говорит о низком уровне жизни.
В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.
"Сбербанк" в середине августа опубликовал исследование, в котором утверждается, что "рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан".
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Центробанк в начале июня сообщил о дополнительных мерах по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.
По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году - на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%, а в 2020 году - 11-16%.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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