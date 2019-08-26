Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Европейское космическое агентство отказалось от использования российских ракет "Союз" по причине давления со стороны США. Об этом заявил российский космонавт Павел Виноградов в беседе с телеканалом . Европейское космическое агентство отказалось от использования российских ракет "Союз" по причине давления со стороны США. Об этом заявил российский космонавт Павел Виноградов в беседе с телеканалом "360"

"Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить", — пояснил Виноградов.

По его словам, российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет. Виноградов также выразил уверенность, что количество полетов на "Союзах" не снизится.

"Кроме ЕКА, кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе", — отметил он.

Космонавт напомнил, что в сентябре на ракете "Союз" полетит его коллега из ОАЭ.