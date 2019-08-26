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РИА Новости

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"

20:27 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Европейское космическое агентство отказалось от использования российских ракет "Союз" по причине давления со стороны США. Об этом заявил российский космонавт Павел Виноградов в беседе с телеканалом "360".
"Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить", — пояснил Виноградов.
По его словам, российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет. Виноградов также выразил уверенность, что количество полетов на "Союзах" не снизится.
"Кроме ЕКА, кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе", — отметил он.
Космонавт напомнил, что в сентябре на ракете "Союз" полетит его коллега из ОАЭ.
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз". На замену российским ракетам придут американские корабли. По его словам, это связано с тем, что астронавты из Европы летают в космос по квоте Соединенных Штатов.
Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури
Вчера, 16:47РИА Новости
Первый космонавт ОАЭ проведет на МКС 16 экспериментов
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Рене ПишельПавел ВиноградовКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоЕвропа
Популярные комментарии
Космонавт не финансист . Поэтому по его мнению отказ Европы от наших «Союзов» никак на Роскосмос не повлияет . В реальности это убьёт отрасль , так как за Европой последуют и многие другие.
26 августа, 20:53
Alex Markov
70212490
Кое-кто в России "нащупывает дно", обещает рост доходов граждан и проч., а тут объявился и финансист-предсказатель экономических убийств. Да... С кем только не столкнёшься на просторах интернета...
26 августа, 21:09
Владимир Белогорский
59202020
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