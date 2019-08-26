В Саратове автомобиль на перекрестке сбил женщину с ребенком

САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль Infiniti в понедельник на перекрестке в Саратове сбил женщину с ребенком, оба пешехода доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на пересечении улицы Кавказская и проспекта Энтузиастов.

"По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Infiniti в пути следования сбил пешеходов - 33-летнюю женщину и 8-летнего ребенка, - которых доставили в лечебные учреждения с различными травмами", - сказала собеседница агентства.