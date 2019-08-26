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РИА Новости

В Саратове автомобиль на перекрестке сбил женщину с ребенком

19:49 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль Infiniti в понедельник на перекрестке в Саратове сбил женщину с ребенком, оба пешехода доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на пересечении улицы Кавказская и проспекта Энтузиастов.
"По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Infiniti в пути следования сбил пешеходов - 33-летнюю женщину и 8-летнего ребенка, - которых доставили в лечебные учреждения с различными травмами", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавила она.
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