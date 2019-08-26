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РИА Новости

Лидеры G7 обсудили ситуацию в Гонконге, заявил Макрон

19:45 26.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
БИАРРИЦ, 26 авг – РИА Новости. Лидеры G7 обсудили ситуацию в Гонконге и призвали избегать насилия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшего в Биаррице саммита.
"Наконец, мы обсудили ситуацию в Китае. По этому вопросу мы также запротоколировали ясное сообщение: G7 вновь подтверждает существование и значимость китайско-британской декларации 1984 года по Гонконгу и призывает избегать насилия", - сказал Макрон на пресс-конференции.
Акция протеста в Гонконге
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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Протесты в ГонконгеЭммануэль МакронG7ФранцияГонконгВ мире
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