Участники G7 не смогли прийти к консенсусу в вопросе приглашения России

БИАРРИЦ (Франция), 26 авг - РИА Новости. Лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.

"По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия... Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол", - заявил Макрон.

Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение".

"Приглашение за стол переговоров - это решение, приглашающее страны. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно", - сказал он.

Макрон добавил, что одним из препятствий к возвращению России является "то, что кризис на Украине еще не разрешен".