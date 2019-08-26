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РИА Новости

Участники G7 не смогли прийти к консенсусу в вопросе приглашения России

19:26 26.08.2019 (обновлено: 21:29 26.08.2019)
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© REUTERS / Andrew Parsons/PooЦеремония фотографирования участников и гостей саммита "Большой семерки" в Биаррице, Франция
Церемония фотографирования участников и гостей саммита Большой семерки в Биаррице, Франция
© REUTERS / Andrew Parsons/Poo
Церемония фотографирования участников и гостей саммита "Большой семерки" в Биаррице, Франция
БИАРРИЦ (Франция), 26 авг - РИА Новости. Лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.
"По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия... Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол", - заявил Макрон.
Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение".
"Приглашение за стол переговоров - это решение, приглашающее страны. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно", - сказал он.
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Французский лидер отметил, что он и его коллеги едины во мнении, что необходимо вести диалог с Россией.
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