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РИА Новости

Трамп отказался говорить о договоренностях с Парижем о налогах на вино

19:26 26.08.2019
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© REUTERS / Philippe WojazerПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
© REUTERS / Philippe Wojazer
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Трамп отказался отвечать на вопрос, достигнуты ли договоренности с Францией по поводу налогов на цифровые компании и вино, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.
"Я могу подтвердить, что первой леди понравилось ваше вино", - сказал Трамп, отвечая на вопрос французской журналистки о том, готов ли он отказаться от угроз наложить пошлины на французские вина, и просьбу подтвердить достижение соглашения между США и Францией о налоге на американские цифровые компании. Журналистка предварила свой вопрос комментарием о том, что накануне первая леди США с удовольствием пила французское вино.
Более подробно отвечать на вопрос Трамп не стал.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение по французскому налогу для крупных цифровых компаний.
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер Дональд Трамп даже заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.
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