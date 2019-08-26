Трамп отказался говорить о договоренностях с Парижем о налогах на вино

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Трамп отказался отвечать на вопрос, достигнуты ли договоренности с Францией по поводу налогов на цифровые компании и вино, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.

"Я могу подтвердить, что первой леди понравилось ваше вино", - сказал Трамп, отвечая на вопрос французской журналистки о том, готов ли он отказаться от угроз наложить пошлины на французские вина, и просьбу подтвердить достижение соглашения между США и Францией о налоге на американские цифровые компании. Журналистка предварила свой вопрос комментарием о том, что накануне первая леди США с удовольствием пила французское вино.

Более подробно отвечать на вопрос Трамп не стал.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение по французскому налогу для крупных цифровых компаний.