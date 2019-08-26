Экс-замгубернатора Псковской области будут судить за получение взятки

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Завершено расследование в отношении бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, дело направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.
Кузнецов в декабре 2018 года был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) от исполнительного директора ООО "ВестСтрой" Евгения Очнева.
"Собранные следственным органом доказательства явились достаточными для утверждения заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Кузнецов, используя свое служебное положение, получил взятку от исполнительного директора строительной организации в виде скидки на сумму 1,35 миллиона рублей на приобретенный его супругой дом в Пскове. Взамен на полученную скидку, Кузнецов посодействовал в выигрыше организацией аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 миллионов рублей.