В Ленинградской области осудили мать, убившую сына из-за компьютерных игр

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Жительница Ленинградской области, которая до смерти избила четырехлетнего сына из-за того, что он играл в компьютерные игры, приговорена к 12 годам колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, преступление было совершено в поселке Барышево Выборгского района в квартире 38-летней женщины. По данным следствия, женщина, вернувшись домой пьяной, застала сына за игрой в компьютер, разозлилась и нанесла ему не менее десяти ударов по голове и различным частям тела. Было возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.