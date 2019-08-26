В Ленинградской области осудили мать, убившую сына из-за компьютерных игр

Как сообщалось ранее, преступление было совершено в поселке Барышево Выборгского района в квартире 38-летней женщины. По данным следствия, женщина, вернувшись домой пьяной, застала сына за игрой в компьютер, разозлилась и нанесла ему не менее десяти ударов по голове и различным частям тела. Было возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).