Эксперт оценил идею Трампа вернуть Россию в G8

РИМ, 26 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Выдвинутая президентом США Дональдом Трампом идея пригласить Россию к участию в саммите G7 и якобы последовавшая за этим ссора с ее лидерами свидетельствует о разнице в подходах внутри формата, считает профессор международных отношений римского университета LUISS Сильвия Менегацци.

Ранее британская газета Guardian со ссылкой на источники написала, что идея о возвращении РФ послужила причиной ссора Трампа с коллегами по саммиту G7 в Биаррице.

"Не думаю, что обсуждение этого вопроса (возвращения России) является серьезной проблемой: даже несмотря на то, что предложение Трампа, по-видимому, поддержал ушедший в отставку премьер Италии Конте, оно является одной из тех инициатив, которые американская сторона выдвигает на международных встречах и которые отличаются от общеевропейского видения, особенно в европейском контексте", - заявила она РИА Новости.

По словам доцента кафедры политологии, подобные идеи становятся частью курса президента США, который стремится порвать с политикой своего предшественника Барака Обамы.

"Речь идет о другом направлении политики, которое не всегда продолжает линию Европы. Но естественно, это предложение заставляет обдумать работу последних пяти лет, если вспомнить причины, по которым Россия была исключена из "Восьмерки", - сказала Менегацци.

Она допустила, что подобные различия могут привести "если не к расколу позиций в международной политике, а переосмыслению действий" формата "Семерки".

"С точки зрения участия России в разрешении мировых проблем предложение Трампа обсудить ее приглашение может считаться законным, с другой – перемен, которые бы сделали возможным участие России в саммите, не произошло", - заключила эксперт.

Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.