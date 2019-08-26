Эксперты предрекли Германии рецессию

БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости, Мария Князева. Крупнейшая экономики Евросоюза и еврозоны - Германия, может уйти в рецессию, говорится в материале аналитического института Крупнейшая экономики Евросоюза и еврозоны - Германия, может уйти в рецессию, говорится в материале аналитического института Oxford Economics

Немецкая экономика - крупнейшая в Европе (около 20% ВВП ЕС) и пятая в мире по ППС, после Китая, США, Индии и Японии.

"Возобновившееся резкое падение немецкого индекса IFO в августе подчеркивает краткосрочные риски слабости промышленности, провоцирующие рецессию в крупнейшей экономике Европы", - говорится в материале.

Индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Это самый низкий показатель с ноября 2012 года. Компании в очередной раз были гораздо менее удовлетворены своей текущей деловой ситуацией. Пессимизм в отношении ближайших месяцев также увеличился. Есть все больше признаков рецессии в Германии. В сфере производства промышленные компании продемонстрировали пессимизм, который в последний раз был зафиксирован лишь в кризисный 2009 год, отмечает среди прочего IFO.

"Теперь мы предвидим отсутствие роста в третьем квартале против ожидания скромного подъема на 0,2%, а риски явно склоняются на понижательную сторону", - уточняют в Oxford Economics.