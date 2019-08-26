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РИА Новости

Эксперты предрекли Германии рецессию

18:56 26.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости, Мария Князева. Крупнейшая экономики Евросоюза и еврозоны - Германия, может уйти в рецессию, говорится в материале аналитического института Oxford Economics.
Немецкая экономика - крупнейшая в Европе (около 20% ВВП ЕС) и пятая в мире по ППС, после Китая, США, Индии и Японии.
"Возобновившееся резкое падение немецкого индекса IFO в августе подчеркивает краткосрочные риски слабости промышленности, провоцирующие рецессию в крупнейшей экономике Европы", - говорится в материале.
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Индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Это самый низкий показатель с ноября 2012 года. Компании в очередной раз были гораздо менее удовлетворены своей текущей деловой ситуацией. Пессимизм в отношении ближайших месяцев также увеличился. Есть все больше признаков рецессии в Германии. В сфере производства промышленные компании продемонстрировали пессимизм, который в последний раз был зафиксирован лишь в кризисный 2009 год, отмечает среди прочего IFO.
"Теперь мы предвидим отсутствие роста в третьем квартале против ожидания скромного подъема на 0,2%, а риски явно склоняются на понижательную сторону", - уточняют в Oxford Economics.
Ведомство немецкого канцлера ожидает дальнейшего снижения ВВП Германии в третьем квартале и, таким образом, перехода к рецессии, писал ранее журнал Spiegel со ссылкой на документы. Ожидается, что падение в третьем квартале составит 0,1%. В первом квартале 2019 года экономика Германии выросла на 0,4%, во втором сократилась на 0,1%. Тяжелого кризиса в немецкой экономики не ожидается, если торговые разногласия не будут обостряться и если не дойдет до "жёсткого" Brexit. Таким образом, повода для краткосрочных мер по стабилизации нет, отмечалось в журнале.
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