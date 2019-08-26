В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава сельского поселения в Волгоградской области провалился под плиты скотомогильника и его насмерть засыпало песком, региональное управление Следственного комитета начало проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По факту гибели главы поселения организована проверка. Скотомогильник был закрыт бетонными плитами, сверху был засыпан песок, он пошел по этому песку, и плиты провалились, он вместе с ними, его засыпало песком. Причина смерти – механическая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей", - сообщили РИА Новости в СК.

По словам собеседника агентства, что делал глава поселения на скотомогильнике, неизвестно, работ там никаких не велось.

Сотрудники администрации Ленинского сельского поселения не могут поверить в случившееся.

"Трудолюбивый, общительный, не оставлял без внимания ни одну просьбу местных жителей. Еще бы, он ведь и сам здесь родился и вырос", — рассказала РИА 34 ведущий специалист администрации Людмила Сизоненко.