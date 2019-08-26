Личный фотограф Брежнева считает, что Депардье справится с ролью генсека

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Фотожурналист Владимир Мусаэльян, который с 1969 по 1982 год работал личным фотографом Леонида Брежнева, считает, что актер Жерар Депардье справится с ролью генерального секретаря ЦК КПСС.

Ранее продюсер Андрей Антонио в интервью пражскому радио Frekvencе 1 сообщил, что Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича об Александре Дубчеке – лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна".

"Я думаю, он (Жерар Депардье - ред.) подходит, он ведь в возрасте уже. Раз режиссер его выбрал, значит, думает, что он справится с этой ролью", - сказал Мусаэльян РИА Новости.

Внешне стать похожим на Брежнева актеру, считает он, поможет хороший грим.

"Русские уже пробовали (сыграть Брежнева - ред.), пускай французы теперь попробуют", - резюмировал фотограф, отвечая на вопрос, не стоило ли выбрать для роли русского актера. Россия и Франция, отметил Мусаэльян, дружат еще с царских времен, поэтому французы хорошо понимают диалектику русской души.