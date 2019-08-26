Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T19:08Z
https://ria.ru/20190826/1557926381.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

МИД озабочен силовыми акциями в Ливане и Сирии

18:53 26.08.2019 (обновлено: 19:08 26.08.2019)
777
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Очередная эскалация напряженности на Ближнем Востоке вызывает серьезную озабоченность, говорится в сообщении МИД РФ.
По имеющейся информации, ранним утром 25 августа над кварталом Муаввад в ливанской столице появились два беспилотных летательных аппарата. В результате подрыва одного из них зданию расположенного там пресс-центра движения "Хезболлах" был нанесен материальный ущерб, несколько человек получили ранения. Второй беспилотник упал на землю в том же районе без последствий. По утверждению лидера "Хезболлах" Хасана Насраллаха, речь в данном случае идет об израильском разведывательном дроне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 13:22Война в Сирии
Путин и Эрдоган во время переговоров сделают акцент на Сирии, заявил Песков
Кроме того поступают сообщения, что в ночь на понедельник, 26 августа, целью израильской атаки стал еще один расположенный на территории Ливана объект – лагерь палестинской организации Народный фронт освобождения Палестины – Генеральное командование близ деревни Кусая в Западном Бекаа.
В МИД РФ отметили, что ситуация усугубляется тем, что Израиль одновременно продолжает произвольно наносить ракетно-бомбовые удары по целям на территории соседней Сирии, мотивируя это противодействием "иранской угрозе". Последняя такая атака на военный объект в окрестностях Дамаска имела место в минувшие выходные.
"В Москве вызывает серьезную озабоченность очередная эскалация напряженности в этом районе. Российская сторона неоднократно указывала на опасность подобных действий в накаленной до предела региональной атмосфере и предостерегала, что они могут привести к масштабному вооруженному конфликту с непредсказуемыми последствиями. Вновь призываем все стороны к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению международного права, включая соответствующие резолюции СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Вчера, 16:16РИА Новости
Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии
832012
Обсудить 0
Война в СирииЛиванМИД РФСовет Безопасности ООНСирияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху призвал к "немедленным действиям" по вопросу Ирана
РИА
Новости
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана заявил о праве дать ответ на атаки Израиля по стране
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
Граница Израиля с Ливаном
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Лавров назвал действия сирийских военных в Хан-Шейхуне легитимными
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири
Ливан призвал постоянных членов СБ ООН осудить агрессию Израиля
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Трамп недоволен ходом реформирования ВТО
Церемония фотографирования участников и гостей саммита Большой семерки в Биаррице, Франция
Участники G7 не смогли прийти к консенсусу в вопросе приглашения России
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Биаррице
Макрон анонсировал встречу лидеров "Нормандской четверки"
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
"Семерка" теряет монополию в определении мировой политики, считает эксперт
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху поручил построить 300 домов в поселении, где произошел теракт
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Полицейские в шведском городе Мальме
Россияне не пострадали во время стрельбы в шведском Мальме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния