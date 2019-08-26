МИД озабочен силовыми акциями в Ливане и Сирии

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Очередная эскалация напряженности на Ближнем Востоке вызывает серьезную озабоченность, говорится в сообщении МИД РФ.

По имеющейся информации, ранним утром 25 августа над кварталом Муаввад в ливанской столице появились два беспилотных летательных аппарата. В результате подрыва одного из них зданию расположенного там пресс-центра движения "Хезболлах" был нанесен материальный ущерб, несколько человек получили ранения. Второй беспилотник упал на землю в том же районе без последствий. По утверждению лидера "Хезболлах" Хасана Насраллаха, речь в данном случае идет об израильском разведывательном дроне.

Кроме того поступают сообщения, что в ночь на понедельник, 26 августа, целью израильской атаки стал еще один расположенный на территории Ливана объект – лагерь палестинской организации Народный фронт освобождения Палестины – Генеральное командование близ деревни Кусая в Западном Бекаа.

В МИД РФ отметили, что ситуация усугубляется тем, что Израиль одновременно продолжает произвольно наносить ракетно-бомбовые удары по целям на территории соседней Сирии, мотивируя это противодействием "иранской угрозе". Последняя такая атака на военный объект в окрестностях Дамаска имела место в минувшие выходные.