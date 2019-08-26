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РИА Новости

В МИД назвали дату ближайшего консульского доступа к Уилану

18:48 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ближайший консульский доступ к обвиняемому в шпионаже Полу Уилану назначен на 27 августа, сообщает МИД РФ.
Ранее посольство США в Москве заявило, что правительство РФ якобы отказывает Уилану в телефонных звонках семье и назвало это "изоляцией".
"К вопросу о доказательствах - Пол был задержан с поличным в момент проведения шпионской операции. Российское правительство регулярно обеспечивает консульский доступ к Уилану. Ближайшее посещение намечено на завтра. О какой изоляции идет речь?" - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
Ранее адвокаты Уилана сообщали, что он страдает от паховой грыжи. В СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные о его здоровье у коллег из США, чтобы оценить динамику состояния здоровья. Защитники отмечали, что еще до ареста американские врачи планировали его прооперировать.
Гражданин США Пол Уилан
Вчера, 14:16РИА Новости
Защита Пола Уилана попросила СИЗО о проведении операции на грыже
Ранее посольство США запросило в МИД России срочный консульский доступ к Уилану, который пожаловался на заседании суда на ухудшение здоровья. Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до конца октября. В самом начале заседания Уилан пожаловался на состояние здоровья, после чего судья решила вызвать ему скорую помощь. Фельдшер скорой, осмотрев Уилана, заявила журналистам, что он не нуждается в экстренной госпитализации.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан в суде
24 августа, 20:40РИА Новости
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Пол УиланМИД РФРоссияСШАВ мире
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