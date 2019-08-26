В МИД назвали дату ближайшего консульского доступа к Уилану

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ближайший консульский доступ к обвиняемому в шпионаже Полу Уилану назначен на 27 августа, сообщает МИД РФ.

Ранее посольство США в Москве заявило, что правительство РФ якобы отказывает Уилану в телефонных звонках семье и назвало это "изоляцией".

"К вопросу о доказательствах - Пол был задержан с поличным в момент проведения шпионской операции. Российское правительство регулярно обеспечивает консульский доступ к Уилану. Ближайшее посещение намечено на завтра. О какой изоляции идет речь?" - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter

Ранее адвокаты Уилана сообщали, что он страдает от паховой грыжи. В СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные о его здоровье у коллег из США, чтобы оценить динамику состояния здоровья. Защитники отмечали, что еще до ареста американские врачи планировали его прооперировать.

Ранее посольство США запросило в МИД России срочный консульский доступ к Уилану, который пожаловался на заседании суда на ухудшение здоровья. Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до конца октября. В самом начале заседания Уилан пожаловался на состояние здоровья, после чего судья решила вызвать ему скорую помощь. Фельдшер скорой, осмотрев Уилана, заявила журналистам, что он не нуждается в экстренной госпитализации.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.