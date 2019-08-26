Туск оценил результаты саммита G7

БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск, высказывавший перед саммитом G7 сомнения в возможности достижения договоренностей, сообщил после завершения переговоров, что "семерке" удалось "достичь прогресса" на ряду ключевых вопросов, в том числе по Ирану.

"В сложных условиях G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из крупнейших проблем мира, включая тропические леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - сообщил Туск в понедельник вечером в своем аккаунте в Twitter

Ранее Туск заявлял, что саммит в Биарицце станет "сложным тестом" на единство западных стран и попыткой восстановить взаимопонимание в рамках этого формата, при этом он заявлял, что у него не было уверенности в достижении общих решений.