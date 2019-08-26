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РИА Новости

Туск оценил результаты саммита G7

18:45 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск, высказывавший перед саммитом G7 сомнения в возможности достижения договоренностей, сообщил после завершения переговоров, что "семерке" удалось "достичь прогресса" на ряду ключевых вопросов, в том числе по Ирану.
"В сложных условиях G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из крупнейших проблем мира, включая тропические леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - сообщил Туск в понедельник вечером в своем аккаунте в Twitter.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Вчера, 15:43Радио
Что стоит за "ссорой" Трампа с Европой из-за России? Мнение экспертовЖелание президента США восстановить формат G8 рассорило лидеров стран "Группы семи", утверждают западные СМИ. Эксперты оценили публикацию.
Ранее Туск заявлял, что саммит в Биарицце станет "сложным тестом" на единство западных стран и попыткой восстановить взаимопонимание в рамках этого формата, при этом он заявлял, что у него не было уверенности в достижении общих решений.
Туск также предлагал рассмотреть идею пригласить на следующий саммит G7 Украину в качестве гостя, однако вместо этого президент США Дональд Трамп по итогам саммита подтвердил, что рассмотрит вопрос приглашения РФ на встречу в 2020 году.
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ЕвросоветG7Дональд ТрампДональд ТускРоссияИранСШАВ мире
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