Макрон рассказал, как появилась идея пригласить главу МИД Ирана на G7

"Мы пробовали разные способы, чтобы понять, можем ли прийти к согласию с разными странами. Этим летом мы выступили с инициативой нового метода. Я получил иранскую реакцию после визита иранского министра иностранных дел в Париж утром в пятницу. Вечером в субботу был ужин "большой семёрки" и стало ясно, что мы можем двигаться вместе в этом вопросе. И тогда я решил пригласить министра Зарифа",- рассказ Макрон.