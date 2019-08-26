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РИА Новости

Макрон рассказал, как появилась идея пригласить главу МИД Ирана на G7

18:32 26.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
БИАРРИЦ, 26 авг - РИА Новости. Идея пригласить на саммит "большой семёрки" в Биарриц главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа появилась после совместного ужина глав G7, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.

"Мы пробовали разные способы, чтобы понять, можем ли прийти к согласию с разными странами. Этим летом мы выступили с инициативой нового метода. Я получил иранскую реакцию после визита иранского министра иностранных дел в Париж утром в пятницу. Вечером в субботу был ужин "большой семёрки" и стало ясно, что мы можем двигаться вместе в этом вопросе. И тогда я решил пригласить министра Зарифа",- рассказ Макрон.

Он добавил, что "прежде, чем это сделать, я поставил в известность президента Трампа".
"Президент Трамп все время получал информацию о развитии ситуации", - добавил Макрон.
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Эммануэль МакронМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаСШАВ мире
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