Трамп назвал плюсы возвращения России в G8

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Возвращение РФ в G8 хорошо с точки зрения обсуждения вопросов мировой безопасности и экономики, заявил на пресс-конференции во Франции президент США Дональд Трамп.

"Я действительно думаю, что это (возвращение РФ в G8) хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики", - сказал Трамп на итоговой пресс-конференции G7.

Президент США отметил, что разделяет мнение "многих умных людей" о том, что лучше не изолировать Россию. "Помните, они строят большой трубопровод в Европе прямо к Германии", - отметил президент США.

Ранее президент США согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.