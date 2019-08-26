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РИА Новости

Трамп назвал плюсы возвращения России в G8

18:28 26.08.2019 (обновлено: 19:03 26.08.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Возвращение РФ в G8 хорошо с точки зрения обсуждения вопросов мировой безопасности и экономики, заявил на пресс-конференции во Франции президент США Дональд Трамп.
"Я действительно думаю, что это (возвращение РФ в G8) хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики", - сказал Трамп на итоговой пресс-конференции G7.
Президент США отметил, что разделяет мнение "многих умных людей" о том, что лучше не изолировать Россию. "Помните, они строят большой трубопровод в Европе прямо к Германии", - отметил президент США.
Ранее президент США согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
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Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
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Дональд ТрампG8РоссияСШАВ мире
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