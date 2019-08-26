Трамп пригрозил Ирану "жесткой силой"

"Они должны быть хорошим игроком. Они не должны делать то, что они обещали сделать, потому что если они это сделают, то они столкнутся с очень жесткой, жесткой силой. Так что думаю, что они будут (вести себя) хорошо", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.