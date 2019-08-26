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РИА Новости

Трамп пригрозил Ирану "жесткой силой"

18:26 26.08.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Если Иран продолжит делать то, что делает, то он столкнется с реальной силой, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Они должны быть хорошим игроком. Они не должны делать то, что они обещали сделать, потому что если они это сделают, то они столкнутся с очень жесткой, жесткой силой. Так что думаю, что они будут (вести себя) хорошо", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.
Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля, заявив, что в таком случае нельзя рассчитывать на прежнюю безопасность морских путей.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Вчера, 18:14РИА Новости
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