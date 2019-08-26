На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Свердловская прокуратура начала проверку после публикации видеозаписи с пациенткой в поликлинике Краснотурьинска, которая ползком добиралась до кабинета врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в сообществе "Жизнь Краснотурьинска" в социальной сети "Одноклассники" было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как женщина ползет по полу в коридоре медучреждения. В пояснении автор ролика указала, что пациентку оставили медработники, которые ее привезли.

Как пояснили в прокуратуре, инцидент произошел 22 августа, когда пациентку привезли для прохождения флюорографии.

"После прохождения обследования сотрудница больницы оставила пациентку и пошла в кабинет флюорографии, чтобы забрать снимки. Она попросила (пациентку. — Прим. ред.) подождать, но когда вышла, увидела, что пациентка ползком передвигается к кабинету флюорографии, после чего она уже эту пациентку увезла обратно в больницу", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.