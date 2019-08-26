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РИА Новости

Кузнецова занимается вторым делом о лишении родительских прав из-за митинга

18:21 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что выясняет обстоятельства ситуации с иском о лишении родительских прав второй семьи, пришедшей на несанкционированный митинг в Москве с ребенком, и продолжает настаивать, что лишение родительских прав - это крайняя мера.
В Никулинском суде Москвы ранее подтвердили РИА Новости, что иск поступил и принят к рассмотрению, дата судебного заседания назначена на 2 сентября.
"Семья к нам не обращалась, но мы сейчас выясняем обстоятельства случившегося, направили необходимые запросы", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что аппарат уже получил информацию, что семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики. Омбудсмен отметила, что по-прежнему считает, что лишение родительских прав – крайняя мера, необходимо, чтобы все принимаемые решения максимально учитывали интересы детей.
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Кузнецова рассказала, что сейчас по их обращению уже проводится проверка в отношении иска о лишении родительских прав другой семьи - Проказовых, ранее аппарат омбудсмена направил телеграмму в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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