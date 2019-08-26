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РИА Новости

В Чечне переименовали родовое село Кадыровых

18:20 26.08.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСело Ахмат-Юрт в Чечне
Село Ахмат-Юрт в Чечне
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Село Ахмат-Юрт в Чечне . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании родового села Кадыровых - Центарой - в Ахмат-Юрт, в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров.
Парламент Чечни 12 июля единогласно принял решение о переименовании села. В конце мая сход жителей села принял соответствующее решение, а Совет депутатов села внес это предложение в парламент Чечни.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу", - цитирует Кадырова его пресс-служба.
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По мнению Кадырова, "это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении Дмитрия Анатольевича и всего руководства страны к памяти выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности Ахмата-Хаджи Кадырова". Он подчеркнул, что премьер России "не оставил без должного внимания мнение жителей Ахмат-Юрта и депутатов парламента Чечни".
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб при теракте 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Именем Ахмат-Хаджи Кадырова назван главный проспект в Грозном, центральные улицы в районах и городах республики, площади, парки, школы не только в Чечне, но и других городах России и за рубежом. Имя погибшего первого президента носит грозненский футбольный клуб, который был переименован из "Терека" в "Ахмат".
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Ахмат Кадыров (политик)Рамзан КадыровЧечняРоссияОбщество
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