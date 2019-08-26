В Чечне переименовали родовое село Кадыровых

ГРОЗНЫЙ, 26 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании родового села Кадыровых - Центарой - в Ахмат-Юрт, в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров.

Парламент Чечни 12 июля единогласно принял решение о переименовании села. В конце мая сход жителей села принял соответствующее решение, а Совет депутатов села внес это предложение в парламент Чечни.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу", - цитирует Кадырова его пресс-служба.

По мнению Кадырова, "это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении Дмитрия Анатольевича и всего руководства страны к памяти выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности Ахмата-Хаджи Кадырова". Он подчеркнул, что премьер России "не оставил без должного внимания мнение жителей Ахмат-Юрта и депутатов парламента Чечни".