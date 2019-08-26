Трамп назвал саммит G7 "по-настоящему успешным"

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США назвал прошедший во Франции саммит G7 по-настоящему успешным, отметив, что участники встречи показали "единство" и "отлично поладили".
"Это по-настоящему успешный саммит G7", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7 в Биаррице, трансляцию ведет телеканал Fox News.
По словам Трампа, участники саммита продемонстрировали "единство" и "отлично поладили", вопреки сообщениям в СМИ.
Президент США, который будет принимать саммит Большой семерки в 2020 году, поблагодарил Макрона за проделанную работу. "Вы были потрясающим лидером", - отметил Трамп.