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РИА Новости

Трамп назвал саммит G7 "по-настоящему успешным"

18:17 26.08.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. 20 августа 2019
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. 20 августа 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США назвал прошедший во Франции саммит G7 по-настоящему успешным, отметив, что участники встречи показали "единство" и "отлично поладили".
"Это по-настоящему успешный саммит G7", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7 в Биаррице, трансляцию ведет телеканал Fox News.
По словам Трампа, участники саммита продемонстрировали "единство" и "отлично поладили", вопреки сообщениям в СМИ.
Президент США, который будет принимать саммит Большой семерки в 2020 году, поблагодарил Макрона за проделанную работу. "Вы были потрясающим лидером", - отметил Трамп.
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