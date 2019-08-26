У Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле.

"Китай очень хочет договориться о торговле… Думаю, у них нет другого выбора, кроме как договорится", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.