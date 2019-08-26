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РИА Новости

У Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле, считает Трамп

18:13 26.08.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле.
"Китай очень хочет договориться о торговле… Думаю, у них нет другого выбора, кроме как договорится", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он отметил, что Китай "очень страдает" от введенных США пошлин, а США намерены в ближайшее время собрать таких пошли на 100 миллиардов долларов.
Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.
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