Макрон выступил за проведение в ближайшее время встречи Трампа и Роухани

БИАРРИЦ (Франция), 26 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за проведение встречи в ближайшее время между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

В воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце назвали прошедшие переговоры "позитивными".

"Я сказал министру Зарифу и по телефону президенту Роухани, что если он согласится на встречу с президентом Трампом, я убежден, что, возможно, будет найдено соглашение... И я хотел бы, чтобы в следующие недели на базе этих переговоров (в Биаррице – ред.) у нас бы получилось иметь беседу на саммите между президентом Роухани и президентом Трампом", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом по итогам саммита G7.

Он выразил надежду, что встреча сможет состояться уже в ближайшие недели, подчеркнув, что тот факт, что Роухани "продемонстрировал открытость возможности этой встречи, является настоящей переменой".

Французский лидер подчеркнул, что встреча Трампа и Роухани была бы очень полезной.

"По Ирану – мы вели переговоры с Трампом все последние недели и, в частности, эти последние дни. Мы согласны в том, что Иран должен уважать свои ядерные обязательства, должен иметь ответственное поведение в Персидском заливе и работать с нами", - добавил Макрон.

Он вновь подчеркнул, что лидеры США и Франции согласны в том, что Иран не должен иметь ядерное оружие и эта ситуация не должна угрожать стабильности в регионе.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).