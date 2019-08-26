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РИА Новости

Трамп рассказал о потерях Китая результате торговой войны с США

18:10 26.08.2019 (обновлено: 18:13 26.08.2019)
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© AFP 2019 / Greg BakerРабочие на китайской фабрике, производящей обувь для бренда Иванки Трамп
Рабочие на китайской фабрике, производящей обувь для бренда Иванки Трамп
© AFP 2019 / Greg Baker
Рабочие на китайской фабрике, производящей обувь для бренда Иванки Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже потерял в результате торговой войны с США три миллиона рабочих мест.
"Китай уже потерял три миллиона рабочих мест. Скоро это будет гораздо больше трех миллионов рабочих мест", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.
Торговая война Китая и США вновь обострилась после того, как Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
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Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
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Дональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
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