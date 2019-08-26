Трамп рассказал о потерях Китая результате торговой войны с США

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже потерял в результате торговой войны с США три миллиона рабочих мест.

"Китай уже потерял три миллиона рабочих мест. Скоро это будет гораздо больше трех миллионов рабочих мест", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Торговая война Китая и США вновь обострилась после того, как Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.